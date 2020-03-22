Son dakika… Angela Merkel karantinada!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yeni merkez üssü olan Avrupa’da etkisini artırmaya devam ediyor.
Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, bugün yapmış olduğu açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendini karantina altına aldığını duyurdu.
Sözcü Seibert, Merkel’in geçen cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun corona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıkladı.
Merkel, bugün yaptığı basın toplantısının ardından kendini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan Merkel, ülkede corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokakta iki kişiden fazla kişinin sokakta gezmesinin kısıtlandığını açıklamıştı. İHA