Son dakika… Ankara-Berlin hattında Suriyeli trafiği

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından, Türkiye ile Almanya arasında ipler iyice gerildi.

Mültecilerin gelmek istediği son nokta olan Almanya, göçü daha Yunanistan’a varmadan önlemenin yollarını ararken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonla konuyu görüştü. Erdoğan Merkel’e, “Yükün paylaşılmasını“ önerdi ve “Adil bir şekilde bu mülteci yükü paylaşılmalı, ayrıca göçmenlere karşı ortak sorumluluk alınmalı“ dedi. Yük paylaşımının Türkiye ile AB arasında yapılması gerektiğine değindi.

Merkel’in ise, bu şekilde göçmenlerin gönderilmesinin uygun olmadığını söylediği, konuyu değerlendireceklerini belirttiği vurgulanıyor.

TWITTER’DA RESTLEŞME

Almanya ile Türkiye arasındaki ikinci diplomatik temas ise Twitter aracılığıyla oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heike Maas, dün gece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir tweet attı.

Maas bu tweet’inde, “Türkiye’nin taşıdığı büyük yükün farkındayız. Ancak Türkiye, AB ile yaptığı göçmen anlaşmasının gereklerini yerine getirmeye devam etmeli. AB, göçmenlerle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirdi. Biz onların, jeopolitik bir oyuncak olmasını istemiyoruz“ diye yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Alman bakanın bu tweet’ine, yaklaşık iki saat sonra cevap verdi. Dün geceki cevabında Çavuşoğlu, “Senin bu uyarıcı sözlerine hakikaten inanmak isterdim. Tabii, Yunan dostlarınla bir kere bile olsa konuşmuş olsaydın. Şimdi onlar, sınırlarda göçmenleri acımasızca öldürüyorlar” ifadesini kullandı.

KATİ PİRİ’DEN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Öte yandan Avrupa Parlamentosu’nun eski Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Kati Piri, Merkel’in sözcüsünün, “Türkiye anlaşmaya devam ettirmeli” sözlerine tepki gösterdi.

Kati Piri, “Türkiye hangi bölümüne uymalı ? 2016’da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018’e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi” ifadesini kullandı.