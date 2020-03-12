Son dakika… Ankara’da su borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek!

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceği duyuruldu.

Belediyenin ilgili paylaşımını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili hemşehrilerim,

* Hijyen tedbirlerimiz kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü’müz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.

CORONA ÖNLEMLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), solunum yolu hastalığından korunma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde bir kişide yeni tip Corona virüsü (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmasının ardından, Ankara’da hastalıktan korunmaya yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

İl genelinde ve belediye yerleşkelerinde hijyen çalışmalarının devam ettiğini bildiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

*Salgın hastalıklara karşı alınacak tedbir ve önlemler hususunda koordinasyonu sağlamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Kemal ÇOKAKOĞLU başkanlığında Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin ASLAN, ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Güven ULUSOY, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tuncay AYDIN, EGO İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Orhan COŞKUN, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Hatice BAYRAKTAR’dan oluşan bir komisyon kurulmuştur.

*Halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma ulaşım araçları başta olmak üzere Belediyemize bağlı iştiraklerin toplu hizmet alanlarında başlatılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak sürdürülecektir.

*Ankara halkının salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs riskine karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmesi ve bu hastalıklar hakkında doğru bilgilendirilmesi için broşür (el broşürü ve çift kıvrımlı broşür) dağıtılırken, pano, raket pano ve afiş çalışmaları devam etmektedir.

*Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme metinleri toplu taşıma araçlarında bulunan ekranlarda yayınlanmaya başlanmıştır.

*Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile alınması gereken tedbirler konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

*Ankara halkını koronavirüsü ve salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla Belediyemizce düzenlenen kültür sanat faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

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WHO PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.