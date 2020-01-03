Son dakika: Ankara’da tren kazası

Temizlik ve bakım için Marşandiz’de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.
Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı’ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu’na giderken kontrolden çıktı.
Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı.
Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.(DHA)
YHT faciasının yaşandığı durağın ismi değiştirilmişti
Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.Kazanın olduğu Marşandiz İstasyonu’nun adının ‘Motor Durağı’ olarak değiştirilmişti.