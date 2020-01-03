Son dakika: Ankara’da tren kazası

Temizlik ve bakım için Marşandiz’de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı’ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu’na giderken kontrolden çıktı.

Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı.

Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.(DHA)