Son dakika: Ankara’da tren kazası

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Alaturka Online
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Temizlik ve bakım için Marşandiz’de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

FOTO: AA

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı’ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu’na giderken kontrolden çıktı.

FOTO: AA

Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı.

FOTO: AA

Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.(DHA)

YHT faciasının yaşandığı durağın ismi değiştirilmişti

Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.Kazanın olduğu Marşandiz İstasyonu’nun adının ‘Motor Durağı’ olarak değiştirilmişti.

 

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