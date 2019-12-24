Son dakika… Apar topar hastaneye kaldırılmıştı… Prens Philip taburcu oldu

İngiltere’de gündem Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in sağlık durumu… 20 Aralık’ta Buckingham’dan yapılan açıklamada, Prens’in rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı duyurulmuştu.

Prens Philip’in soğuk algınlığı benzeri belirtiler nedeniyle önlem amaçlı olarak tedavi gördüğü duyurulsa da, İngiliz kamuoyu bu sözlerden tatmin olmamıştı.

Prens’in sağlık durumuyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atılırken, durumu daha da ileriye götürenler sosyal medyada Prens Philip’in öldüğünü ve zaman kazanmak için duyurunun geciktirildiğini iddia etti.

Tartışmaları sona erdiren gelişme ise bugün yaşandı. 98 yaşındaki Prens Philip, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Reuters’ın hastane çıkışında görüntülediği Prens, hemşirelere teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen araca bindi.

Prens Philip’in kimseden yardım almadan yürüdüğü dikkat çekerken, söz konusu ayrıntı sağlık durumunun iyi olduğu şeklinde yorumlandı.

Prens’in diğer Kraliyet ailesi üyelerine katılmak üzere Sandringham konutuna gideceği öğrenildi.

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