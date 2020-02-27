Son dakika… AP’den 22 şehitle ilgili ilk açıklama

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Suriye rejiminin hava saldırısıyla şehit düşen askerlerimiz sonrası bir mesaj yayınladı.

Sanchez mesajında, “Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. AB, Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN NATO TEMSİLCİSİ: S-400’TEN VAZGEÇİN

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison Türk askerlerinin İdlib’de hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Türklerin, kimin güvenilir ortak olduğunu; kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiğini” söyledi.

Amerikan Büyükelçi “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür ve S-400’ten vazgeçmeleri gerekiyor.” dedi.

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