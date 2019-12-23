Son dakika… Apple’a dava açan Türk hacker ile ilgili sıcak gelişme

Apple’ın kişisel depolama uygulaması iCloud’u hacklediği görüntüleri YouTube üzerinden paylaşarak ABD’nin en büyük şirketlerinden biri olan Apple’a şantaj yapan 22 yaşındaki hacker Kerem Albayrak önceki gün hakim karşısına çıktı.

Londra’nın kuzeyindeki Hornsey’de yaşayan Albayrak, 250 milyondan fazla iPhone ve iPad’i fabrika ayarlarına döndüreceğini söyleyerek Apple’dan para ve iTunes kuponu isteyen Albayrak hakim karşısında savunmasını yaptı.

22 yaşındaki hacker Amerikan teknoloji devinden 133.000 İngiliz poundu değerinde Bitcoin ve 837 İngiliz poundu değerinde iTunes kuponu talep etmişti.

6 AY KELEPÇE TAKMAK ZORUNDA

İngiltere mahkemesi Albayrak’ı suçlu buldu. 2 yıl ertelenmiş hapis cezası alan Albayrak, 300 saat çalışma cezası aldı. Genç hacker 6 ay boyunca elektronik kelepçe takmak zorunda kalacak.

Albayrak’ın hacker grubu Turkish Crime Family’nin sözcüsü olduğu ifade edilirken genç hackerın ilk olarak Mart 2017’de Apple ile iletişime geçerek bazı hesaplardaki bilgileri satmakla tehdit etmiş ve Apple’dan 75.000 dolar değerindeki Bitcoin istemişti. Albayrak ayrıca iCloud hesaplarındaki verilerin silinmemesi için de 100 dolar değerindeki iTunes hediye kartı istemişti. Albayrak YouTube üzerinden paylaştığı videoyu daha sonra silmişti.