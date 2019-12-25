Son dakika: Araplardan Türkiye rezaleti… Adeta akıl tutulması yaşıyorlar

İç karışıklığın, şiddetin ve kaosun bitmek bilmediği Orta Doğu’da tartışma yaratan bir açıklama geldi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Son dönemde Türkiye ve İran’ı eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

Emirlik’in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nde bir sempozyuma katılan Ebu Gayt, Türkiye ve İran’ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye’yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır’ın dışişleri bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt’in sözleri alay konusu oldu.

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İsrail basını Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu’da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri’nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, “Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran’ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil” şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

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