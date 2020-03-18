Son dakika… AVM çalışanları isyan etti: Ülke destekledi

Corona virüsündne kaynaklı ölüm sayısı artarken, Arjantin’de çekilen bir video gündem oldu… Arjantin hükümetinin evde kalın çağrısına rağmen birçok tüketicinin alışveriş merkezlerine akın etmesi tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda başkent Buenos Aires’teki AVM çalışanları müşterilere karşı slogan attı. AVM çalışanları, “Evinize gidin! Evinize gidin!” sloganı atarken, bazı müşterilerin ellerindeki poşetlerle hızla uzaklaştığı görülüyor. Alto Palermo isimli merkezde yaşanan olayla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı.

3 Mart 2020’de İtalya’dan gelen bir yolcuda tespit edilen corona virüsü 79 vaka ve 2 ölüm meydana geldi. 12 kişi tedaviye olumlu yanıt verdi.