Son dakika… Avrupa Komisyonu’ndan kritik görüşme öncesinde flaş Türkiye çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Türkiye’nin göçmen ve mültecileri Yunanistan sınırından çekmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Brüksel’e giden ve AB üyesi ülkelerin devlet başkanlarını temsil eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüşme planı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde Von der Leyen bir basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen düzenlediği basın toplantısında “Soruna çözüm bulunması için Yunanistan sınırındaki baskının azaltılması gerekiyor” dedi. Von der Leyen ayrıca mültecilere iltica hakkının sağlanması gerektiğini, Türkiye ile Yunanistan’a yardım eli uzatılmasını ve Yunan adalarında mahsur kalan çocuklar dahil herkesin Avrupa anakarasına taşınmasına gerek duyulduğunu söyledi.