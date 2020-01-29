Son dakika… Avrupa Parlamentosu Brexit’i onayladı!

İngiltere’de erken seçimlere gidilmesine neden olan Brexit anlaşmasını, İngiliz parlamentosu ve Kraliçe Elizabeth’in ardından Avrupa Parlamentosu da onayladı.
Oylama sonrası bazı AP temsilcilerinin üzüntüsü dikkat çekti. Reuters
621’e 49 oyla kabul edilen çıkış süreci anlaşmasına 13 parlamenter de çekimser oy verdi.
İngiliz basını tarafından anlaşmanın AP tarafından onaylanmasının formalite olduğu ifade edilirken ülkenin cuma günü resmen AB’den ayrılacağı belirtiliyor.
Oylama sonrası Brexit yanlıları ise sevinç gösterisinde bulundu. Reuters
Ayrılık süreciyle ilgili birçok ticari anlaşmanın AB ile görüşülmesi ise daha ileri bir tarihe ertelenmiş durumda.
İLGİLİ HABERAvam Kamarası kabul etti! Brexit’te son adımlar İLGİLİ HABERAvrupa Birliği Brexit’i onayladı! İngiltere ayrılıyor