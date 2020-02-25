Son dakika: Avrupa’da Corona alarmı! Bu ülkelere de sıçradı

İsviçre Federal Halk Sağlığı Merkezi, İsviçre’de ilk Corona virüsü vakasını doğruladı. Vakanın nerede ve kimde tespit edildiğini açıklamayan sağlık yetkilisi, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini ve gerekli bilgilerin toplantıda verileceğini belirtti.

Romanya’da ise 3 hafta önce İtalya’dan dönen bir kişide Corona virüsü olduğu tespit edildi. Romanya’da yayın yapan televizyon kanalı Realitatea Plus, kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İtalya Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri, Corona virüsünün bulaştığı 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’da Corona virüsünden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınanların sayısının da 322’ye yükseldiği açıklandı.

Öte yandan Fransa’da da iki yeni Corona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü bugüne kadar 2 bin 600 kişinin ölümüne neden oldu. 30’dan fazla ülkeye yayılan Corona virüsünde karantinaya alınanların sayısı ise 80 binin üzerinde.

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