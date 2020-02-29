Son dakika… Avrupa’daki Corona virüsünde durum ağırlaşıyor

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsü İtalya’da 29 kişinin ölümüne neden oldu.

İtalyan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Corona virüsü vakasından bu yana iyileştirilenler ile birlikte virüs tespit edilen kişi sayısı 1128 olarak duyuruldu.

Bu kişilerden 50’sinin iyileştirildiği belirtilirken 29’unun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fransa’dan yapılan açıklamda ise vaka sayısının 100’e ulaştığı bildirildi.

NORVEÇ’TE YENİ VAKALAR

İskandinav ülkesi Norveç’te de durum gittikçe kötüleşiyor. Ülke genelinde yapılan Corona virüsü taramaları sonucunda vaka sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin kişinin virüs yüzünden hastalandığı belirtilirken bunların 2941’inin hayatını kaybettiği ayrıca hastalanan yaklaşık 40 bin kişinin de tedavi edildiği biliniyor.

GÜRCİSTAN’DA DA VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkreldize, Gürcistan’da vaka sayısının 3’e yükseldiğini duyurdu.

Gamkreldize, “Virüs İran’dan dönen bir Gürcistan vatandaşında tespit edildi” diyerek, yeni vakanın ülkede virüs tespit edilen ilk hastayla temasta bulunduğunu belirtti.

Gamkreldize, virüs tespit edilen 3 kişinin de durumunun stabil olduğunu bildirdi.

“ŞU ANDA 170 KİŞİ KARANTİNADA”

Gürcistan Mülteciler Çalışma Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Şu anda Gürcistan’da 170 kişi karantinada tutuluyor” dedi.

THY BAZI SEFERLERİ ASKIYA ALDI

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada İtalya için iptal edilen seferler paylaşıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

* Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* Buna göre 2 Mart – 31 Mart tarihleri arasındaki İtalya seferlerimizdeki değişiklikler şu şekildedir:

* İstanbul Sabiha Gökçen – Milano Malpensa – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Sabiha Gökçen – Roma Fiumicino – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Havalimanı – Roma Fiumicino – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Napoli – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Venedik – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Katanya – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bologna – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bari – İstanbul Havalimanı haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

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