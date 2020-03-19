HaberlerGündem Son dakika… Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti Yazan: Alaturka Online - 19 Mart 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti. Yalman’ın eşinin de corona virüsünden tedavi altında olduğu öğrenildi. AYRINTILAR AZ SONRA…