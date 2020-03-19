Son dakika… Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti

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Alaturka Online
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Son dakika… Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti. Yalman’ın eşinin de corona virüsünden tedavi altında olduğu öğrenildi.

Son dakika… Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğü kesinleşti

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