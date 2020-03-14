Son dakika… Azerbaycan ile kara ve hava yolu ulaşımı durduruluyor! İşte son gelişmeler

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca, Corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

SİNGAPUR

Singapur, 12 yeni Corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 212’ye yükseldiğini duyurdu.

ENDONEZYA

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’nin Corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

BAE, TÜRKİYE’YE UÇUŞLARI DURDURDU

Birleşik Arap Emirlikleri, 17 Mart tarihinden itibaren Türkiye, Suriye, Irak ve Lübnan’a uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

İNGİLTERE’DE ETKİNLİKLERE YASAK

İngiltere’de toplu etkinlikler gelecek haftadan itibaren geçerli olacak şekilde askıya alındı.

LONDRA’DA YENİ DOĞAN BEBEĞE CORONA TEŞHİSİ

İngiltere’de yeni doğan bir bebeğin Corona virüsünün en genç vakası olduğu açıklandı.

Annesine Corona virüsü teşhisi konulan bebeğin yeni tip Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ÜRDÜN

Ürdün tarafından Corona virüsünün yayılmasını önlemek için ülkeye gelen ve giden tüm yolcu uçuşlarının salı gününden itibaren durdurulacağı açıklandı.

POLONYA’DA HAYAT DURDU

Mateusz Morawiecki başbakanlığındaki Polonya hükümeti virüsün yayılma hızını dikkate alarak dün akşam ülkede “Acil Salgın Durumu” ilan etti ve 15 Mart Pazar günü saat 00.00 itibarıyla ülke sınırlarının tüm yabancılara kapatılacağını duyurdu.

Yalnızca Polonya vatandaşları ile Polonya’da oturma izni bulunan yabancıların ülkeye girişine izin verileceği belirtilirken, ülkeye giriş yapacak bu kişilerin istisnasız olarak 14 gün süresince karantinaya alınacağı bildirildi.

İlk vakanın 10 gün önce görüldüğü ülkede an itibarıyla Korona virüse enfekte olmuş kişi sayısının 93 olduğu belirtilirken, dün akşam saatlerinde ise korona virüs dolayısıyla ülkede ikinci ölüm gerçekleşti.

Hayatını kaybedenlerin 57 yaşında bir kadın ile 73 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, bu kişilerin korona virüsün yanı sıra farklı kronik hastalıkları da olduğu ifade edildi.

Tüm Avrupa’da hız kesmeden yayılan salgın dolayısıyla Polonyalı yetkililer önümüzdeki hafta Corona virüsüne enfekte olmuş kişi sayısının bine ulaşmasını beklerken, salgını kontrol altına almak için ülkede son derece sert önlemler alındı.

Bu kapsamda yurt çapında kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri, yüzme havuzları, kaplıcalar tamamıyla kapatılırken, konser, spor müsabakaları gibi tüm kitlesel etkinlikler iptal edildi.

Vergi daireleri, adliyeler ve diğer tüm devlet kurumlarının oldukça sınırlı kapasitede hizmet verdiği Polonya’da acil durumlar dışında tüm ameliyatlar ertelendi.

Ülke çapında 19 adet bulaşıcı hastalıklar hastanesi oluşturulması kararlaştırılırken, dün akşam ilan edilen “Acil Salgın Durumu” ile 15 Mart Pazar günü saat 00:00 itibarıyla ülkenin sınırlarının tüm yabancılara kapatılacağı bildirildi.

Polonya’ya düzenlenecek tüm uluslararası tren ve uçak seferlerinin de askıya alındığı ülkeye yalnızca Polonya vatandaşları ve oturum izni bulunan yabancıların girişine izin verileceği belirtilirken, bu kişilerin tamamının 14 gün boyunca karantinaya alınacağı açıklandı.

Bugünden itibaren ülke çapındaki tüm alışveriş merkezlerinde yalnızca gıda satışı yapan dükkanlar, eczaneler ve çamaşırhanelerin açık olması kararlaştırılırken, yine tüm restoran, kafe, bar, eğlence kulübü ve casinoların faaliyetlerine duruma göre 30 güne kadar uzatılmak kaydıyla 14 gün süreliğine ara verildi.

9 ÜLKEYLE DURDURULMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Türkiye’den de bu ülkelere seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

İLGİLİ HABER Bakanlık duyurdu! Giriş-çıkışlar durduruluyor

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (İHA-DHA-REUTERS)

İLGİLİ HABER Velayet davasında ‘corona virüsü’ kararı