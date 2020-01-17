Son dakika… Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na FETÖ ve Bylock resti

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birçok konuda verdiği mesajlar şöyle:

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

* Araştırma komisyonunda ısrar etmek ve herkesi oraya da davet etmekte eğer kuşku verici davranışlarının üzerini örtme gibi bir çabaları yoksa zaten bir anlamı olmaz.

* Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te. Ne yapacağız, hepimiz savcılık mı yapacağız! Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Birtakım olayları yakından izleyecek tarzda geçmişte olduğu gibi dinleme falan bu tür işler mi yapacağız?

* 15 Temmuz’un arkasında bir Yurtta Sulh Konseyi var. Konsey kavramını ele aldığınızda bu bir tek kişi anlamına gelmez. Bunların içerisinde darbeyi yapan askerler olduğu gibi darbecilerle hareket eden siviller, bürokratlar olabilir.

* Darbe başarılı hale gelirse de ülkeyi yönetecek bir yönetim kadrosunun bulunması lazım. Ben diyorum ki, siyasi ayak kim ise çıkarılsın. Herkes diyor ki, partilerde kim var? Herkes kimi biliyorsa söylesin… Ben kimsenin adını vermiyorum. Bizdekileri biliyordum, ‘hadi güle güle’ dedim. Böyle bir konseyin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan’da. Peki siyasi kanadı nerede? Bunları ‘bulun’ diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.

ÇORBACIYLA TATLICIYLA OLMAZ

* Şu an müebbet cezası almış Silivri ve Sincan Cezaevinde bulunanlar eğer başarılı olsaydı ne olurdu? Hükümeti kimle kuracaklardı, cumhurbaşkanları, başbakanları kim olacaktı? Yurtta Sulh Konseyi’nin unsurları kimler olacaktı? Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkartın diyoruz.

* FETÖ’nün uzantısı siyasi ayağı bunlar olsa gerek diyoruz. Yoksa şunlar şunlar vardı bunları açıklayınız gibi ifadeler var. Biz nereden açıklayacağız, polis miyiz ? Siyasi ayağı öğrenebilmek için CHP’nin içinde varsa çıkartın, MHP’nin içinde varsa çıkartın, bürokraside varsa çıkartın. Bazılarını ABD görevlendirmiş adı bağımsız. Yoksa CHP’nin kuracağı komisyonun üç üyesiyle bu iş olmaz.

* Ama bu 15 Temmuz’un ruhuna inmiş, onlarla geçmişte münasebetleri olan insanlar Yurtta Sulh Konseyi’ni benden çok daha fazla tanıyor olsa gerektir. Ama istismardan vazgeçin! Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraşmayın. Bunlarla uğraşın.

KILIÇDAROĞLU’NA SUÇ DUYURUSU

* Hazırladıkları lacivert dosyayı da gösteren Bahçeli, “Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhuriyet Bbşsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Mesela demiş ki, ‘YPG ve PKK bize mi saldıracaktı’. Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun?

* 3 Nisan 2017 tarihinde “Bylock’çu vekiller açıklansın. AKP’de 120, 180 arasında Bylock kullanan var. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 20.00’da darbe mi olurdu? Bylock’çu vekillerin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor” demişti. Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki Bylock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz.

* Kılıçdaroğlu, “Piknik yapan teröristleri niye vuruyorsunuz” demiş. Bunların sofralarında kalaşnikof mu var, mermi mi var? Ama gidip piknik yapan teröristi niye vuruyorsunuz dediğinizde, bunların oturduğu sofraya baktığınızda, 40 bine yakın insanımıza çoluk çocuk demeden canilerin kullandığı mermileri bulursunuz. Bunları kalk savcıya anlat.

* Kılıçdaroğlu, “YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum” demiş. Bu laf Demirtaş’ın kullandığından çok mu hafif? Şu da en son verdikleri FETÖ için önerge. Atatürk ile HDP’yi birbirine karıştırmış bir metin. Buna MHP destek vermez, böyle bir metni kabul etmez.

TİYATRO POLEMİĞİ

* Bunun tiyatrosuna hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Bu hanımefendiler evde otururken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsunuz, bu defa Kadir İnanır ile beraber sahnede oynasanız ne olur? O üç masum hanımın ne günahı var.

İMAMOĞLU VE CUMHURBAŞKANLIĞI

* Kanal İstanbul için iktidar diyor ki ‘ben bugün iktidarım, elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım.’ Diğeri ‘ben belediye başkanıyım, sana bunu yaptırmam.’ Kurulan tezgah şu: Mevcut İstanbul Belediye Başkanı’nı birileri Cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse ‘sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’sın’ demeyecek. ‘Sen muhtemelen Cumhurbaşkanı adayımız olacaksın’ diyecek.

AKŞENER ÇOK HEVESLİ

* Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Esad ile görüşmeye hazırım” sözleri hatırlatılınca, “Valla isabet olur. Bu kadar hevesli birisini de görmedim yani. Esad’a da çok yakın, yani gidebilirler. Çok uzak değil Reyhanlı’dan sonra Halep, sonra Şam. Esad orada” dedi.

ENGİN ALAN’A KAPIMIZ AÇIK

* Değerli bir komutandır. Herkesi çağırıyoruz. İP’i davet ederken İP’le alakası olmayan bir şahsın gelmesi. Arzularsa partimiz açık. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz. Kendisine göre bir değerlendirme yapmış, memnuniyet verici bir durumdur. Hep beraber değerlendiririz. Ama artık eskisi gibi gel git, gel git olmayacak.

SÜLAYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

* ABD’nin yaklaşımı doğru değil. Her terörist faaliyet içerisinde bulunanları ayıklama kabiliyetiniz yoksa o zaman bir devletin mensuplarının bir başka ülke tarafından öldürülmesi çok farklı bir uluslararası tartışmayı meydana getirir.

* Birinci ve ikinci dünya savaşlarının acı tecrübeleri sonucunda hiçbir milletin ve ülkenin kabulde kolaylığı olmayan bir savaş hali olur. Sorunu diplomatik yaklaşımlarla uzlaşma zemininde halletmenin yollarının bulması lazım. Yoksa “böyle devam etti, bir üçüncü dünya savaşı gelsin’ temennisi Orta Doğu’yu daha karmaşık bir hale getirmekle kalmaz, dünyayı da aynı hale getirir. Bunu telaffuz etmemek gerekir.

LİBYA MESELESİ

* Türkiye Libya arasında bir koridor oluşturmak suretiyle orada bazı ekonomik menfaatlerin peşinde koşan ülkelere, ‘Türkiye’nin müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamazsınız’ mesajını ortaya koymuştur. Bu tabii başta Mısır’ı, diğer yandan Batı Avrupa ülkelerini, ABD’yi de rahatsız etmiştir.

* Şimdi de orada Libya’nın üzerinde Türkiye’nin oluşturduğu zemini bozmak için darbeci bir generalin arkasına takılarak Türkiye’yi mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Şuan için Moskova’dan kaçan ama Berlin’de yakalanan bir Hafter ile Türkiye zannediyorum Libya’daki kalıcı ateşkesi de başaracaktır.

MİT- SURİYE GÖRÜŞMESİ

* Bu konuda hükümet direkt temas kurmasa da birçok yerlerle temasa geçebilecek bir durumda olması lazımdır. Bu görüşmelerde mahsurlu bir taraf yoktur.