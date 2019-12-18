Son dakika: Bakan Doğa Koleji mağdurlarını kabul edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son günlerde gündemden düşmeyen Doğa Koleji hakkında konuştu. Bakan Selçuk konu hakkında bugün açıklama yapacaklarını söyledi.

Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

49 KURUCU TEKLİF YAPTI

Doğa Koleji’ni satın almak için son olarak okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül’e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular.

49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.