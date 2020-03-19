Son dakika… Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de Corona virüsüne ilişkin muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Koca, Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi:

* 4 gün önce bizim eski Gata denilen hastanemize müraacat ediliyor.

* Daha önce koah hastası. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

* Başta negatif sonra pozitif olabilir. Başta pozitif olan üç gün sonra negatif olan sonra tekrar pozitif olan vakamız da var.

* Bu dönemde nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı yani taramaya çıktığımızı gösterdik. Önlemimizi aldık.

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