Son dakika… Bakan Koca, Türkiye’deki yeni corona vakalarını açıkladı

Türkiye’de görülen corona virüsü vakalarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün 289 yeni vaka açıklamıştı.

Bakan Koca’nın son açıklamasında ise 293 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Koca dün yapılan 1256 teste karşın bugün 3672 test yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği son verilere bakıldığında Türkiye’deki corona virüsü vakalarının sayısıs 1529’a yükselmiş oldu.

Virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ise 7 kişi daha artarak 37’ye çıkmış oldu.

Koca açıklamasında şunları söyledi:

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

İLK ÖLÜM 17 MART’TA AÇIKLANDI

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’e yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Pazar gecesi verdiği bilgilere göre Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmanmıştı. Vaka sayısı ise 1236 olarak açıklanmıştı.

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