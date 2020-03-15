Son dakika… Bakan Koca yeni Corona virüsü vakalarını duyurdu

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: 18’E ÇIKTI

Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.