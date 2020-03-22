Son dakika… Bakan Koca’dan corona virüsü açıklaması! 30 ölü, 1236 vaka

Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye’de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar” dedi.

“ÖLENLERİN HEPSİ YAŞLI”

Bugüne kadar toplam 20 bin 345 testin yapıldığını ifade eden Koca, “1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek” ifadelerini kullandı.