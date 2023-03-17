Son dakika… Bakan Kurum: 298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim alanında açıklamalarda bulundu. Kurum şunları söyledi:



“298 BİN BİNA YIKIK YA DA AĞIR HASARLI”

“876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız.” (AA)

Ayrıntılar geliyor…