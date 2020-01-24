Son dakika… Bakan Kurum açıkladı! Depremzedelere para yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. 249 binada ağır hasar olduğunu ifade eden Kurum, “Acil olarak ilk etapta 10 bin lira ve toplamda AFAD’ımızın da göndereceği bedellerle 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği, hafif binalarımız için toplamda 6 bin 500 ödeneği göndereceğiz. Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlarımızın kaymakamlığa bildireceği hesaplara valilik kanalıyla bedelleri yatırılacak” dedi.
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Son güncelleme: 18:30 24.01.2020