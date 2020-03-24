Son dakika… Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Yazan:
Alaturka Online
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Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı.

* Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun.

* Biz birlikte Türkiye’yiz.

* TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

* İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

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