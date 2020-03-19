Son dakika… Bakan Selçuk’tan emekli promosyonu açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk, “Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak” ifadelerini kullandı.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Selçuk, “2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI EVDE ÖDENEBİLECEK

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar” açıklaması yaptı. İHA

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