Son dakika… Bakan Soylu açıkladı: 15 kişi hayatını kaybetti

İşte Soylu’nun açıklamalarından satır başları;

Malatya’da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ’da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şuanda göçük altında kalan vatandaşımız Malatya’da yok. Elazığ’da ise 30 vatandaşımızın kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ’da 405 vatandaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Malatya’da 148 kişi yaralanmıştır. Bunlar da hastaneye sevk edilmiştir. İki ilde toplam 5 yaralımızın durumu ağırdır.

Şimdiye kadar 97 artçı deprem oldu. 10’u 4’ün üzerinde, biri 5.4

SAĞLIK BAKANI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Soylu’dan sonra yaptığı açıklamada Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olduğunu, Malatya’da ise hayatını kaybedenlerin sayısının 5 olduğunu söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…