Son dakika… Bakan Soylu açıkladı… Depremzedelere verilecek destekler belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
-

Soylu’nun açıkladığı destek programında yer alan yardımlar şöyle;

– Evi tamamen yıkılanlara 41 bin TL yardım yapılacak.

– Eşyasını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacak.

– Köylerde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için destek verilecek.

– Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.

– Günlük 50 bin kumanya dağıtılacak.

– Deprem bölgesine bin konteynerden oluşan geçici konaklama alanı oluşturulacak.

– Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi.

İLGİLİ HABERSon dakika... Elazığ depreminde ölü sayısı 39'a yükseldiSon dakika… Elazığ depreminde ölü sayısı 39’a yükseldi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?