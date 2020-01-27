Son dakika… Bakan Soylu açıkladı… Depremzedelere verilecek destekler belli oldu

Soylu’nun açıkladığı destek programında yer alan yardımlar şöyle;

– Evi tamamen yıkılanlara 41 bin TL yardım yapılacak.

– Eşyasını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacak.

– Köylerde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için destek verilecek.

– Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.

– Günlük 50 bin kumanya dağıtılacak.

– Deprem bölgesine bin konteynerden oluşan geçici konaklama alanı oluşturulacak.

– Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi.

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