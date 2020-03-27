Son dakika… Bakan Soylu: Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşamdan itibaren yeni tedbir kararlarının uygulanacağını duyurdu.

Tüm otobüs seyahatlerinde kısıtlamaya gidildiğini açıklayan Soylu, cumartesi ve pazar günleri balık tutmak, yürümek, koşmak ve spor yapmak da dahil olmak üzere mesire alanlarında, ören yerlerinde, ormanlarda, piknik alanlarında ve sahil kenarlarında yapılacak aktivitelerin yasaklandığını duyurdu.

“ZORUNLU SEBEP OLMADAN SEFER YAPTIRMAYACAĞIZ”

Soylu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı.

* Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm seyahatlerinin birbirileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz.

* Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

“SABAHA KADAR OPERASYON YAPTIK”

* Edirne’de Pazarkule’yi boşalttık, mültecileri oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Yaklaşık dün akşam itibariyle sabaha kadar operasyon yaptık 5 bin 800 mülteciyi boşalttık.

* Tedbiren yaptık. Kimse kendini rahat hissetmesin, bu risk geçtiği zaman kim gitmek istiyorsa biz hayır demeyiz. İnsani ve tedbir açısından yaptık.

“CUMARTESİ VE PAZAR ÖZELLİKLE YASAKLANACAK”

* Bu geceden itibaren cumartesi ve pazar mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarında yürümek, koşmak, spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz.

* Tüm Türkiye’de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler.

* Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

* Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir.

* 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk.

İLGİLİ HABER Türkiye’de ilk kez bir ilin corona vaka sayısı açıklandı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını kısıtlamış/ yasaklanmıştı.

Söz konusu yasak kapsamında olup ancak motorlu araçlarının muayeneleri gelenler içinde Bakanlık harekete geçti. Bakanlık, corona virüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili valiliklere genelge gönderdi.

İLGİLİ HABER Mansur Yavaş’tan corona nedeniyle işsiz kalanlara nakit ve gıda yardımı!

HÜKÜM ALTINA ALINDI

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ancak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenesi fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

İLGİLİ HABER Van’da bir mahalle corona nedeniyle karantinaya alındı!

“BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendiği belirtildi.

Ayrıca bu kapsamda olanlar araç muayenelerini yasaklamanın kaldırıldığından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerini yaptırabilecek.

Bakanlık söz konusu mevzuat hükümlerine doğrultusunda bu kapsamda olanları herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi.

“12 BELDE VE KÖY KARANTİNADA”

Öte yandan coronayla mücadele ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,12 belde ve köyün karantinaya alındığını duyurdu. (İHA/DHA)

İLGİLİ HABER Son dakika! İlk kez uygulandı… Rize’de belde ve köyler karantinaya alındı, giriş çıkışlar kapatıldı İLGİLİ HABER Türkiye’de ilk kez bir ilin corona vaka sayısı açıklandı!