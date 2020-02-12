SON DAKİKA Başakşehir Beşiktaş Trabzonspor Sivasspor maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Zirve yarışını yakında ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş ve Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Buna göre Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçına Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçına ise Cüneyt Çakır atandı. Ankaragücü Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan, Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise Alper Ulusoy görev yapacak.

İŞTE 22.HAFTANIN HAKEMLERİ: