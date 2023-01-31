Son dakika | Başakşehir’de yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı!

Süper Lig’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başakşehir, dikkat çekici bir transfer hamlesi olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

NDAYISHIMIYE NICE’İN YOLUNU TUTMUŞTU

Başakşehir, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nice ile bonservis konusunda anlaşma sağlamış ve Youssouf Ndayishimiye, Fransız ekibinin yolunu tutmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa’nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa’da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanılmıştı.

BİR AYRILIK DAHA

Ndayishimiye’nin Nice’e gidişi ve Hasan Ali Kaldırım, Mounir Chouiar gibi isimlerle yolların ayrılması sonrası Başakşehir’de sezona yaptığı hızlı başlangıca rağmen son dönemde gözden düşen Bertrand Traore ile de ayrılık gerçekleşti. Burkina Fasolu oyuncunun Türkiye macerası oldukça kısa sürdü.

Başakşehir’den yapılan resmi ayrılık açıklamasında, “Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’dan kiralanan Bertrand Traore’nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELMİŞTİ

Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Bertrand Traore, kiralık olarak Başakşehir kadrosuna katılmıştı. İstanbul ekibi, 2020’de 18.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında Olimpique Lyon’dan Aston Villa’ya transfer olan yıldız ismi, kiralamayı başarmıştı.

FENERBAHÇE YİNE TAKİPTEYDİ

Fenerbahçe’de oyuncu izleme komitesinin Bertrand Traore’nin Başakşehir’deki performansını yakından izlediği haberleri gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertlilerin sezon içindeki durumuna göre yıldız oyuncuyu sezon sonu için kadroya katmak istediği belirtiliyordu.

18 MAÇA ÇIKTI

Bertrand Traore, Başakşehir formasıyla yarım sezonda 18 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 10’unda ilk 11’de yer aldı. 27 yaşındaki yıldız; bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.