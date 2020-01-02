Son dakika… Belediye başkanı Türkiye’de de şubesi olan pizza zincirine verdi veriştirdi

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan Domino’s Pizza, yeni yıl ile birlikte büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi… Yeni yıl kutlamalarının en şatafatlı olduğu şehirlerin başında gelen New York’taki kutlamalar sırasında Domino’s Pizza’nın kuryeleri aracılığıyla pizzalarını yüzde 100 zamlı satması büyük tepki çekti.

New York Post’ta yer alan haberde yeni yıl kutlamalarını ve havai fişek gösterilerini yakından izlemek isteyenlerin erken saatlerde kuyruğa girdiği ve saatlerce bekleyen insanların acıkarak pizza zincirinden sipariş verdikleri belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde çok sayıda turistin ve New Yorklunun pizzaları 30 dolara satın aldığı belirtildi. Normalde 14.99 dolara satılan pizzaların toplamda 30 dolara satıldığı aktarıldı.

“YEREL ESNAFI TERCİH EDİN”

Yaşananların ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabı üzerinden şirkete verdi veriştirdi. de Blasio resmi hesabından, “Yeni yılı kutlamak isteyen insanlara şişirilmiş fiyatlarla mı pizza satıyorsunuz? Çok klas bir hareket Domino’s. 2020’yi Times Meydanı’nda kutlamaya gelen binlerce insandan özür diliyorum çünkü bu şirket zinciri sizden faydalandı. Yerel esnafı tercih ederek sesinizi duyurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Fakat bu açıklamalar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı New Yorklular yerel pizza lokantalarında bir dilim pizzanın 4 dolar olduğunu söyleyerek ortalama bir pizzanın yaklaşık 32 dolara satılabildiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden Domino’s Pizza’yı destekleyen bazı kullanıcılar, şirketin fiyatlandırma politikasının normal olduğunu duyurdu. Bazı kullanıcılar diğer şirketlerin de benzer uygulamayı yaptığını söyleyerek, “Havayolu şirketleri, Uber, emlak… Buna arz-talep denir” ifadesini kullandı.