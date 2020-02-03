Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş artış olacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 3, 2020

Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.80 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ortalama 6.88 TL’ye yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.