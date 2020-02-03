Son dakika… Benzine zam geldi

Yazan:
Alaturka Online
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş artış olacak.

Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.80 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ortalama 6.88 TL’ye yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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