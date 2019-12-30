Son dakika… Berlin’de panik: Silah sesleri duyuldu

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya’nın başkenti Berlin, yılın son pazartesi gününü bir hayli hareketli geçirdi… Başkentin turistik caddelerinden Friedrichstrasse’de bir mağazayı soymak isteyenler ateş açarak paniğe sebep oldu.

Berlin polisi kısa süre içinde duruma müdahale ederken olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Berlin polisi sosyal medya hesabından, “Friedrichstrasse’deki bir mağazaya soygun girişimi dolayısıyla ateş edildiğini tahmin ediyoruz. Olay kontrol altında” açıklaması yapıldı. Yetkililer olayda yaralanan biri olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.