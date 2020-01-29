Son dakika | Beşiktaş Sergen Yalçın’ı resmen açıkladı…

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı… Siyah beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Beşiktaş’ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk isim olan Sergen Yalçın siyah beyazlı takımın yeni hocası oldu.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek antrenmana çıkan Sergen Yalçın ile yapılan anlaşma TFF’ye bildirildi.

Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın 15 Ocak 2020’de görevden ayrıldı. Altyapısından yetiştiği ve yıllarca kaptanlık yaptığı kulübüne teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın 2009 yılında siyah beyazlı kulüpte U21 takımını çalıştırmıştı.

LUCESCU’YA SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ

Sergen’le anlaşmanın tamamlanmasından sonra Beşiktaş Yönetimi sürpriz bir şekilde sportif direktörlük için Mircea Lucescu’ya teklif götürme kararı aldı. Siyah beyazlı yöneticiler yarın Romanya’ya giderek tecrübeli futbol adamı ile görüşme gerçekleştirecek.

14 YIL SONRA SİYAH BEYAZ’A GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

10 SEZONDA 7 KUPA KALDIRDI

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri dönen Sergen Yalçın, 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

100. YILIN KAHRAMANI

Kartal’da iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı.

‘BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ’

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın daha önce Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırdığı dönemde basın mensuplarının siyah beyazlı camiaya dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine ‘Bir gün kavuşacağız’ diyerek karşılık vermişti.