Son dakika | Beşiktaş’tan play-off yalanlaması

İddilara göre Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemi önerisinin Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki takımlardan destek gördüğü belirtilmişti…
Beşiktaş’tan son dakika play-off açıklaması geldi. Siyah-Beyazlı kulüp resmi siteden yaptığı açıklamayla çıkan iddiaları yalanladı.
Beşiktaş’ın açıklaması
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.