Son dakika… Binlerce kişi geldi… Süleymani için tören düzenleniyor

İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülmüştü.

ABD’nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de ölmüştü.

BAŞBAKAN DA TÖRENE KATILDI

Şu sıralar Bağdat’ta Süleymani ve el Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin de katıldığı törende “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm” ve “İntikam” sloganları atıldı.

Süleymani için Bağdat’tan sonra İran’ın başkenti Tahran’da da bir tören düzenlenecek. Akabinde Süleymani memleketi Kirman’a defnedilecek.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım Süleymani’nin ailesini ziyaret etti.