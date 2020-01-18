Son dakika… Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İşte o değişiklikler

Adabalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasa tasarısı henüz son şeklini almış değil. Fakat taslak metin dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Yeni infaz düzenlemesinde oldukça kritik değişiklikler yer alıyor.

10 YIL CEZA ALAN 4 YIL YATACAK

Halihazırda bir mahkûm aldığı hapis cezasının 2/3’ünü cezaevinde geçiriyor. Değişiklikle bu süre yarıya inecek. Örneğin 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi için 5 yıl hapis öngörülüyor. Mahkûm bu sürenin 4/5’ini hapiste geçirecek. Yani dört yıl demir parmaklıklar arasında kalacak hükümlü, kalan bir yılda da denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

Yeni düzenlemeye göre; paraya çevirme, erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi durumlarda hapis cezası alanlar bir süre hapse girecek.

5 SUÇ KAPSAM DIŞINA ALINIYOR

Yeni taslak, cinsel suçlar, örgütlü suçlar, uyuşturucu madde ticareti, terör suçları ve tekrar eden suçlar kapsam dışı tutulacak ve verilen cezanın 3/4’ü hapiste geçirilecek. Örneğin 10 yıl cezaya çarptırılan bir mahkûm, 7.5 yıl hapis yatacak.

DOĞUM YAPAN İÇİN 1.5 YIL ERTELEME

Kadın mahkûmlar için halihazırda altı ay olarak uygulanan infaz erteleme süresi bir yıla çıkarılacak. Doğum yapan kadınlar ise bir suçtan mahkûm oldukları takdirde 1.5 yıl sonra cezalarını çekmek üzere hapse alınacak. Mevcut uygulamada bu süre altı ay. Yeni düzenlemede doğum yapan bir kadın üç yıldan az ceza aldığı takdirde cezasını evinde çekebilecek.

RAPORLA KANITLAYANA EVDE HAPİS

Yeni düzenlemede cezayı hafta sonu ya da gece hapiste geçirme olanağı da görülüyor. Taksirli suçlarda iki, diğer suçlarda bir yılın altında ceza alan bir mahkûm bu uygulamadan faydalanabilecek. Cezaevinde tek başına kalmasına engel bir durum olduğunu raporla kanıtlayan bir mahkûm, şayet cezası üç yılın altındaysa, cezasını konutta çekebilecek.