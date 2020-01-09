Son dakika… Bir dönemin yıldızı son haliyle hayranlarını şoke etti

90’lı yıllara damga vuran bilim kurgu-macera filmi serisi Terminator’de rol alarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan “çocuk yıldız” Edward Furlong’un bir hafta önce çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı.

Terminator serisinin ikinci filminde Arnold Scharzenegger ile birlikte rol alarak büyük beğeni toplayan Furlong, daha sonra American History X isimli filmde de rol almış fakat uyuşturucu ve alkol bağımlılığı dolayısıyla kariyerinde ve özel yaşamında beklenen sıçramayı yapamamıştı. Birçok dizi ve filmde yan rollerde oynayan Furlong’un yılbaşı kutlaması sırasında çekilmiş bir fotoğrafı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıllarda aile içi şiddet dolayısıyla hapis cezası da alan Furlong’un bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol alan erkek oyuncu Ron Jeremy ile poz vermesi dikkat çekti. Furlong’un aşırı kilo aldığı ve çok yorgun, halsiz ve bitkin gözükmesi hayranlarını endişelendirdi.

42 yaşındaki oyuncunun hırpani kıyafeti ile ilgili hayranları, “Bu çok üzücü. Çok tatlı bir çocuktu” derken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ron Jeremy hiç değişmemiş ama Edward Furlong’u tanımak bir hayli güç oldu” dedi.