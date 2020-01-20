Son dakika… Bir IŞİD’li bütün ülkeyi karıştırdı

Türkiye’nin Suriye’de yakalanan IŞİD’lileri ülkelerine iade etmesi sonrasında Avrupa’da sıcak bir gelişme yaşandı… İskandinav ülkesi Norveç’e IŞİD’li bir kadının ülkesine geri dönmesi siyasete damga vurdu.

IŞİD’li kadın ve iki çocuğunun Norveç’e dönmesi sonrasında bir çocuğunun sağlık masrafının üstlenecek olması üzerine tepki gösteren sağcı İlerleme Partisi ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen çok sert bir karar aldı. IŞİD’li kadının geri gelmesine tepki gösteren Jensen görevinden istifa etme kararı aldı ve İlerleme Partisi’nin de hükümetten çekileceğini açıkladı. Jensen, “Bu hükümeti ben kurdum ve şimdi partimi çekiyorum” dedi.

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Muhafazakar Başbakan Erna Solberg’in azınlık hükümetinde görevini devam ettirmesi bekleniyor. Muhafazakarlar, Liberal Parti ve Hristiyan Demokratlar ile koalisyon kuran sağcı partinin ayrılmasının ardındna Solberg’in ülkeyi daha zor yönetmesi bekleniyor.

Norveç’e geri dönen IŞİD’li kadın 2013 yılında ülkesini terk etmişti. 29 yaşındaki Pakistan asıllı kadın Suriye’ye gitmiş ve orada Norveçli bir IŞİD’li ile evlenmişti. İsmi açıklanmayan kadının eşi çatışmalarda yaşamını yitirirken, Norveç basını çocuklarından birinin çok hasta olduğunu ve bu sebeple ülkeye dönmek istediğini yazdı.