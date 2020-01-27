Son dakika… Bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek apartmanının enkazında 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri saat 02.00 sıralarında 1 kişinin yeri tespit etti. Ekipler, bir süre sonra yeri tespit edilen Sevim Cambaz’ın cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Cambaz’ın cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu öğrenilen bir kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

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BAKANLAR ENKAZ BÖLGESİNDE

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gecenin ilerleyen saatlerinde enkaz bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakanlar, daha sonra alandan ayrıldı. DHA