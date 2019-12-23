Son dakika… Boeing’in CEO’su görevden alındı!

Bu ayrılık dünyanın en büyük uçak üreticisinin en çok satan uçaklarının hangara çekilmek zorunda kalmasının ardından yolcu ve hava yollarının güveninin kazanmaya ve uçakların tekrar havalanması için gerekli onayları almaya çalıştığı dönemde yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamada “Yönetim Kurulu; düzenleyici kurumlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkileri onarmaya çalışırken şirkete duyulan güvenin tekrar tesis edilmesi için yönetimde değişiklik yapılması gerektiğine karar vermiştir” denildi.

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YENİ CEO 13 OCAK’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Mart ayından bu yana %20’den fazla değer kaybeden şirket hisseleri erken işlemlerde %2’den fazla yükselerek 335.24 dolar seviyesine yükseldi.

CEO’luk görevini 13 Ocak tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun yürütecek.

737 MAX’lerin hangara çekilmesi Muilenburg’un 1985 yılında stajer olarak başladığı ve 2015 yılında başına geçtiği 34 yıllık Boeing geçmişinde yaşanmış en büyük kriz olarak görülüyor.

Şirket bu ay yaptığı açıklamada 737 MAX’lerin üretimine ara vereceğini duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi Lawrence Kellner’in icrada görevi olmayan Yönetim Kurulu başkanı olarak belirlendiğini ve CFO Greg Smith’in geçiş döneminde geçici olarak CEO görevini yürüteceği belirtildi. REUTERS