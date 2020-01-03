Son dakika… Bölgedeki gerilim savaşa evriliyor… Kasım Süleymani öldürüldü!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda öldürüğünü” duyurdu.

ABD helikopterleri tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in de öldüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif da Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü teyit etti. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin DAEŞ (IŞİD), El Nusra, El Kaide ve diğerleriyle savaşan en etkili güç olan General Süleymani’yi hedef alan ve suikastla öldüren uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerginliktir.”

Twitter mesajında Bakan Zarif, “ABD’nin bu külhani maceracılığının tüm sonuçlarının sorumluluğunu taşıdığını” da sözlerine ekledi.

‘ULUSAL KAHRAMAN’ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin bölgedeki ABD-İran gerilimini artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi yorumcular, bu gelişmenin İran’ın ABD’ye karşılık vermesine yol açmasından endişe duyuyor.

Zira; Tümgeneral Kasım Süleymani, İran rejimi açısından kilit bir figür. Süleymani’nin komuta ettiği Kudüs Gücü, doğrudan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den talimat alıyor. Süleymani, İran’da ‘ulusal kahraman’ olarak görülüyor.

PENTAGON: ABD PERSONELİNİ KORUMAK İÇİN… ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ‘ABD ordusu Başkan’ın talimatıyla Kasım Süleymani’yi öldürerek, yurt dışındaki ABD personelini korumak için belirleyici bir savunma hamlesinde bulundu’ ifadeleri kullanıldı. Pentagon açıklaması şöyle devam etti: ‘Bu saldırı, İran’ın gelecek saldırı planlarını caydırmayı amaçladı. Birleşik Devletler, dünyanın neresinde olursa olsun insanlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir.’

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD’den acı bir intikam alacağız” ifadelerini kullandı.