Son dakika… Bomba iddia… Hakan Fidan Moskova’da Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili de SANA’nın gündeme bomba gibi düşen iddiasını teyit etti. Reuters görüşmenin “yıllardır gerçekleşen ilk resmi temas olduğunu” vurguladı.

SANA’nın haberine göre; Suriye Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük, Türkiye tarafından Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak tanıması ve Suriye topraklarından derhal çıkması yolunda talepte bulundu.

SOÇİ ANTLAŞMASI HATIRLATILDI

Memlük, Türk tarafına İdlib konusunda 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında da bulundu.

Buna göre; Memlük, Soçi Antlaşması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan‘dan bilhassa bölgeden teröristlerin ve ağır silahların tahliye edilmesi ve Halep-Lazkiye ve Halep-Hama yolunun açılması konusunda talepte bulundu.

SURİYE’NİN İDLİB KARARLILIĞI

Tümgeneral Memlük, Suriye devletinin terörizmle savaşta, tüm İdlib bölgesinin özgürleştirilmesi ve devlet otoritesine devredilmesi konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

Reuters’a gizlilik kaydıyla konuşan Türk yetkili, görüşmelerde terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye karşı birlikte çalışma olanağının da değerlendirildiğini aktardı.