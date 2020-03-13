Son dakika: Borsa İstanbul’da devre kesiciler aktif

Dünya borsalarında dün corona virüs paniğine bağlı olarak yaşanan olağanüstü kayıpların ardından borsalar devre kesicileri aktif etmeye başladı.
Borsa İstanbul’da dün akşam saatlerinde aldığı kararla BIST’te işlem gören hisselerin kaybının yüzde 10’a ulaşması ya da hisselerin yüzde 10 yükselmesi sonrası devre kesici uygulamasına geçileceğini bildirdi. Eski uygulamada yüzde 20 kayıp ya da yükselişte devre kesici uygulamasına gidiliyordu.
DEVRE KESİCİ NEDİR?
Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü’nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumu.