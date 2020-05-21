Son dakika… Brezilya’da kabus sürüyor: Bir günde 18 bin arttı

Mart ve Nisan ayında Türkiye ile benzer verilere sahip olan fakat Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun corona virüsüne karşı umursamaz yaklaşımı sebebiyle önlemelerin gevşetildiği ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği Brezilya’da durum daha da korkutucu bir hal almaya başladı.

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi olan Brezilya’da son 24 saat içerisinde 18.508 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Toplam Covid-19 vaka sayısının 310.087’ye çıktığı açıklanırken Brezilya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde corona virüsünden yaşamını yitirenlerin 20 bine ulaştığını duyurdu.

“EKONOMİ CORONADAN DAHA TEHLİKELİ” DEMİŞTİ

Yapılan açıklamada son 24 saat içinde ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle 1.188 insanın öldüğü belirtildi.

Geçen hafta içinde “Sokağa çıkma yasakları ve ekonominin durumu corona virüsünden daha tehlikeli” diyen ve eyaletlere bir bildiri göndererek ekonomiyi tekrar açmaya zorlayan Bolsonaro’nun ülkesi, en çok corona vakası görülen üçüncü ülke. Brezilya resmi verilere göre corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin en çok olduğu 6’ncı ülke durumunda.