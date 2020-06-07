Son dakika… Brezilya’dan flaş Covid-19 hamlesi

“Kötü bir ekonomi, virüsten daha tehlikedir” sözüyle pandemi sürecine damga vuran Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun corona virüsünü umursamaz tavrı ülkeyi paniğe sürüklemeye devam ediyor.

Nisan ayında Türkiye ile benzer veriler açıklayan fakat daha sonra yetkili birimlerin salgını umursamayan yaklaşımı ve önlem almaması ile birlikte sadece birkaç hafta içerisinde corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelmesi üzerine Brezilya hükümeti flaş bir karar aldı.

TEPKİLER ARTINCA KARAR DEĞİŞTİ

676 binden fazla vaka ile ABD’den sonra en çok vaka görülen ülke olan Brezilya’da hükümetin resmi internet sitesinde yer alan Covid-19 verileri erişime engellendi. Bolsonaro’nun salgın sürecini yönetememesi yüzünden artan eleştirilerle birlikte böyle bir karar alındığı tahmin edilirken, Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatlik verilerin paylaşılacağını açıkladı.

35 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke haline gelen Brezilya’da sağlık bakanlığı, son 24 saat içerisinde 27.075 yeni vaka tespit edildiğini ve 904 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer son 24 saat içerisinde 10.209 insanın da sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.