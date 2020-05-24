Son dakika… Brezilya’dan korkunç corona verileri gelmeye devam ediyor

Son günlerde günlük vaka sayısının 10 bin seviyesinin altına inmediği Brezilya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içerisinde 15.813 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu verilere göre ülke genelindeki toplam Covid-19 hasta sayısı 362.211 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan önceki gün 965 insanın Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği Brezilya’da son 24 saat içerisinde 653 insanın öldüğü açıklandı. Yetkililer ülke genelinde corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısının 22.666’ya çıktığını duyurdu.

Toplam vaka sayısı olarak son bir ayda acı bir sıçrama yaşayan Brezilya, ABD’nin arkasından bu kategoride ikinci sırada yer alıyor. Brezilya son bir ay içerisinde Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Rusya’yı geride bıraktı.

EN BÜYÜK SEBEP BOLSONARO

Brezilya’da sokağa çıkma yasaklarını önemsemeyen ve sağlık konusunda somut adımlar atmayan devlet başkanı Jair Bolsonaro, hastalığın yayılmasında en önemli sebep olarak gösteriliyor.

Daha önce “Kötü bir ekonomi virüsten daha tehlikeli” yorumunu yapan ve sık sık kamuoyunun karşısına maskesiz çıkan Bolsonaro, eyalet valileriyle “normal yaşam geri dönüş” gerilimi yaşamıştı. Geçen haftalarda Bolsonaro, eyaletlere bir mesaj göndererek “ekonomiyi tekrar açın” emri verse de birçok eyalet bu karara uymama kararı almıştı.

ABD’DEN BREZİLYA’YA SEYAHAT YASAĞI

Öte yandan Trump yönetimi, Brezilya’ya seyahat yasağı getirdi… Brezilya’da vaka sayısının hızla artmasının ardından böyle bir karar alan Beyaz Saray yönetiminin bu hamlesine Brezilya’dna jet yanıt geldi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, “Brezilya ve ABD, Covid-19’la mücadele kapsamında çok önemli bir ortaklık yapıyor. ABD’nin aldığı bu karar tamamen teknik kritere dayanmaktadır. Toplam vaka sayısı, artış trendi gibi” açıklamasını yaptı.

27 Mart’ta Brezilya’da da yabancıların ülkeye uçakla gelmesine yasak getirilmişti.

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