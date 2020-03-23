Son dakika… Bu iddia sosyal medyada gündem oldu: Corona virüsünü Pastör Enstitüsü 2004’te üretti mi?

Fransa’nın saygın bilim ve araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü’nün corona virüsünü 2004 yılında geliştirdiğine yönelik bir iddia sosyal medyada gündem oldu… YouTube ve Facebook üzerinde paylaşım rekoru kıran ve milyonlarca insanın izlediği iddia sosyal medyada yeni komplo teorilerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu.

İsmini mikrobiyolog Louis Pasteur’dan alan Pasteur Enstitüsü hakkında Fransızca konuşan bir adam, 20 dakika boyunca enstitünün 2004 yılında corona virüsünü geliştirdiğini ve virüsle ilgili Avrupa’da aldığı patentleri anlatıyor. Geçen yıl Fransa’yı karıştıran sarı yelekliler gösterilerine de katıldığını söyleyen adam, Pasteur Enstitüsü’nün aşısını daha fazla satmak için böyle bir hamle yaptığını iddia etti.



“EP 1694 829 B1” isimli patenti elinde kameraya gösteren adam, “Biz bu hastalığın gelmesine izin verdik ki daha fazla insan enfekte olsun ve daha sonra Pasteur Enstitüsü bir aşı üreterek para kazansın. Bu aşıyı kimler alacak? Parası olanlar” dedi.



YALANLAMA DİREKTÖRDEN GELDİ

Sosyal medyada gündemi değiştiren bu video ile ilgili en net yalanlama ise Pasteur Enstitüsü’nden geldi. Kurumun resmi Facebook sayfasında paylaşılan açıklamada, Virüs ve Bağışıklık Sistemi Araştırmaları Direktörü Profesör Olivier Schwartz iddiaları yalanladı. Schwartz, “Covid-19’un genomunu analiz ediyoruz ve onaylanmış corona virüsü vakalarından alınan örnekler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Pasteur Enstitüsü’nün bilim insanlarının enfeksiyona sebep olan virüse erişimleri var. Virüsün izolasyonu, hastalığın çaresi ve ilacını oluşturmak için önemli bir adım” dedi.

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Profesör Schwartz cuma günü yayınladığı açıklamada, “Kurumumuzun virüsü ‘icat ettiği’ne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Amacımız bir çare bulabilmek için virüs üzerinde çalışarak onu izole etmek” dedi.



BELGE DE YANLIŞ

Fransız basınında yer alan haberlerde ise ismi açıklanmayan komplo teorisyeninin iddiasının gerçek olmadığı belgelerle kanıtlandı. Zira komplo teorisyeninin gösterdiği patent, Kasım 2002 ile Temmuz 2003 yılları arasında 28 ülkede 774 kişinin ölmesine sebep olan SARS hastalığı için alınmış bir patentti.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

Patentte adı geçen SARS-CoV olarak geçen hastalık günümüzde panik yaratan Covid-19 değil SARS hastalığını gösteriyor.

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