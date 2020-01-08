Son dakika… Bütün dünya bu açıklamayı bekliyor: Trump sessizliğini bozuyor

ABD’nin Cuma günü İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi insansız hava araçlarıyla öldürmesinin ardından dün gece Tahran yönetimi Irak’taki ABD askerlerine saldırı düzenledi. Sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump kısa bir açıklama yaparak herkesi şaşırtmıştı.

Trump, “Her şey yolunda! İran’dan fırlatılan füzeler Irak’taki iki askeri üssümüze geldi. Hasar ve askerlerin sağlık durumu ile ilgili incelemeler devam ediyor. Şu anda, iyi gidiyor! Dünyanın herhangi bir yerindeki en güçlü ve en iyi ekipmana sahip ordusuyuz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım” demişti. Trump’ın bu açıklamasının ardından ABD’de ne başkanın ne de kurmaylarının net bir açıklama yapmaması kafaları karıştırırken, İran yönetiminin, “80 ABD teröristini öldürdük” açıklaması uluslararası kamuoyunda “Acaba” sorusunu gündeme getirdi.

Yaşananların ardından sessizliğe bürünen Trump’ın bugün açıklama yapacağı saat belli oldu. Beyaz Saray, ABD Başkanı’nın TSİ 19.00’da konuyla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.

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