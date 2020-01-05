Son dakika… Bütün ülkede yas ve öfke: Süleymani’nin naaşı İran’da

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ve saldırıda yaşamını yitiren Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in cenazeleri, İran’ın Ahvaz kentine getirildi.
Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in naaşı İran’a getirildi.
Binlerce kişi sokaklara dökülerek, “ABD’ye ölüm” sloganları attı.
Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek. Süleymani’nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman’da toprağa verilecek.